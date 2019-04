(Exclusif) Saër Kébé se confie à Dakaractu : « Je n'ai jamais douté de mon innocence... L'usage que les jeunes doivent faire des réseaux sociaux »

Pourtant, l'ancien prisonnier ballotté entre deux centres de détention de Dakar (Rebeuss et Cap Manuel) et la maison carcérale de Mbour, croyait s'en sortir avec un acquittement. “Mais la justice en a décidé autrement. Je l'accepte”, se résigne-t-il.



Son séjour carcéral, Saër Kébé ne l'assimile pas à la croix et à la bannière. “Partout où je suis passé, j'ai été bien accueilli par les détenus et mon séjour s'est relativement bien déroulé”, se rappelle-t-il, non sans préciser qu'il était dans la section des accusés pour terrorisme. Un isolement qui ne dit pas son “nom”, semble toutefois regretter l'élève mbourois.



Il a dû taper du poing sur la table pour être jugé. “Des personnes que j'ai devancées en milieu carcéral bénéficiaient d'un jugement alors que mon dossier ne bougeait pas. J'ai décidé d'observer une diète pour me faire entendre”, explique Saër Kébé.