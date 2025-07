FÊTE DU 14-JUILLET: 11.500 FORCES DE SÉCURITÉ, FANS-ZONES INTERDITES... LE DISPOSITIF DÉPLOYÉ À PARIS

Un avant-goût de la fête. Dès le dimanche 13 juillet, un pré-dispositif policier va être mis en place à Paris pour contrôler "le bon déroulement" des festivités liées à la finale de la Coupe du monde des clubs, que joue le PSG, avant la journée de Fête nationale du 14-Juillet.



Avant même cette première journée de surveillance, 260 contrôles ont été réalisés au préalable, a indiqué le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. "On a lancé énormément de contrôles, on en fait près de 300 dans l'agglomération parisienne (...) on a saisi près de 2.000 mortiers d'artifice et une douzaine d'interpellations", a-t-il indiqué sur BFMTV ce samedi.



• "11.500 effectifs" sur les deux jours



Au total, "11.500 effectifs" seront mobilisés sur les deux jours "pour toute l'agglomération parisienne", a-t-il ajouté. Dès 19 heures, le secteur des Champs-Élysées va ainsi être particulièrement surveillé.



"Aucun rassemblement ne sera toléré", prévient la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Et ce, "afin de préserver l'intégrité des installations" qui seront d'ores et déjà mises en place pour le défilé du lendemain.



• Aucune fan-zone autorisée le 13 juillet



Au niveau de la circulation, les places de l'Étoile et de la Concorde seront fermées au public à partir de 19 heures. Il en va de même pour les stations de métro du secteur et des établissements "recevant du public" qui sont situés sur l'avenue des Champs-Élysées. Seuls les hôtels et établissements placés dans les jardins des Champs-Élysées en seront exemptés.



Aucune fan-zone ou écrans sur la voie publique ne seront autorisés à compter de 20 heures ce dimanche 13 juillet à Paris et jusqu'au lundi 14 juillet à 3 heures du matin.







Un système de filtrage mis en place



Au programme de la journée du 14-juillet, un défilé le matin, suivi d'un concert au Champ-de-Mars à partir de 21 heures avant le feu d'artifice au Champ-de-Mars à 23 heures.



Hormis les restrictions de stationnement et de circulation en vigueur jusqu'à 15 heures, la préfecture de police conseille aux automobilistes "de contourner largement l'ouest parisien" pour la journée de fête nationale.



Pour les piétons, un système de filtrage va être mis en place dès 6 heures et jusqu'à 15 heures pour "réglementer" l'accès à plusieurs points clés dont l'avenue des Champs-Élysées, la place de l'Étoile ou le palais de l'Élysée.







Dans la zone accessible au public, les boissons alcoolisées, artifices ou objets dangereux seront interdits, indique la préfecture de police. Les stations de métro seront également fermées le temps des festivités. Comme pour la journée du 13 juillet, les rassemblements non-déclarés seront interdits "dans un périmètre élargi autour du secteur Champs-Élysées".



• 60.000 personnes attendues au Champ-de-Mars



La préfecture annonce que 60.000 personnes sont attendues sur la pelouse du Champ-de-Mars lors du feu d'artifice. Cette dernière sera accessible par quatre "portes" à partir de 17 heures. En revanche, l'accès à la partie basse des jardins du Trocadéro ainsi que les abords de la Tour Eiffel est proscrit. De même pour les ponts de l'Alma et de Bir Hakeim.







Dans les Hauts-de-Seine, près de 300 fonctionnaires de police seront déployés pour la soirée de festivités. Ils seront accompagnés des forces Sentinelle "en appui dans les lieux sensibles". Plusieurs arrêtés interdisant "la vente, l’acquisition et la détention d’artifices" ou le port et transport d'armes ou d'objets dangereux ont été signés.