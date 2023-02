FIFA : les trois finalistes pour le prix The Best du meilleur entraîneur dévoilés

La FIFA a dévoilé ce jeudi soir les trois entraîneurs désignés pour remporter le trophée The Best du meilleur technicien de l’année civile 2022.



Après avoir rendu public la short-list pour le prix du meilleur gardien de but, la FIFA a dévoilé ce jeudi soir les trois entraîneurs désignés pour remporter le trophée The Best du meilleur technicien de l’année civile 2022. Le vainqueur sera connu ce lundi 27 février 2023, lors d’une cérémonie prévue à Paris.



On retrouve donc Lionel Scaloni (44 ans, ARG, Argentine), vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar avec l’Albiceleste, Carlo Ancelotti (63 ans, ITA, Real Madrid), qui a remporté la Liga, la Ligue des champions et des Supercoupe d’Europe et d’Espagne, et Pep Guardiola (52 ans, ESP, Manchester City), champion d’Angleterre en titre avec les Skyblues.



