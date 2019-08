FIMELA-TRAFIC DE CHANVRE INDIEN - 182 kg de ‘’yamba’’ abandonnés au débarcadère de Ngoussé

Belle moisson pour les éléments de la brigade de la douane de Fimela. En fait, au cours d’une patrouille de ratissage de la bordure de mer, dans la zone Djifer-Joal, ces derniers ont découvert, au débarcadère de Ngoussé, une localité qui est située entre Palmarin et Joal, à 15 km de Fimela, de la drogue. Il s’agit exactement du chanvre indien répartis en 8 colis contenant au total 182 kg dont la valeur est estimée à 13 650 000 F Cfa.



Selon un communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication des douanes, les propriétaires du stupéfiant sont encore introuvables. Cependant, ‘’pour mettre le «yamba» à l’abri de l’humidité et certainement le sécuriser contre les aléas du transport par voie fluviale, ils ont bien entoilé les colis’’, renseigne le communiqué.



D’après les douaniers, en découvrant le paquet suspect, leurs collègues se sont rapprochés pour en savoir davantage. Et lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il s’agissait de la drogue, les gabelous ont mis un plan pour essayer de ferrer les propriétaires de cette substance interdite. Ainsi, ils sont allés se mettre à l’écart, histoire de mettre la main sur eux. Malheureusement, jusqu’au petit matin, personne ne s’est signalé ou n’a revendiqué la paternité de la drogue.



Par ailleurs, la douane fait savoir ‘’qu’en cette veille de fête, trafiquants et fraudeurs ont tendance à vouloir introduire des marchandises frauduleuses ou prohibées, espérant un relâchement au niveau de la surveillance douanière’’.



Selon toujours les soldats de l’économie, ‘’les ruptures humides et la voie maritime ou fluviale sont souvent privilégiées par ces délinquants pour tenter le passage entre les mailles’’. Nos sources de préciser que le modus operandi consiste, pour les dealers, à laisser l’herbe qui tue dans un endroit pour vérifier s’ils font l’objet de chasse à l’homme par les forces de l’ordre. Ces derniers sont souvent des charretiers, conducteurs de Jakarta ou de moto qui font la navette dans la zone pour voir le moment propice et embarquer la drogue. Seulement, pour cette fois-ci, le chef de brigade fluviale des douanes de Fimela, le lieutenant Dame Dial Sall et son équipe ont ainsi déjoué un plan savamment orchestré par les propriétaires du chanvre indien.



D’ailleurs, ladite brigade n’est pas à sa première grosse saisie. Au mois de février dernier, ses agents avaient mis la main sur une quantité de 173,5 kg de ‘’yamba’’.



























enquête