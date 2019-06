FOOT – COUVERTURE DE LA CAN (EGYPTE 2019)- Accréditations et visas, le casse-tête des reporters sénégalais

Tout n’est pas encore au point pour la couverture de la Coupe d’Afrique des nations (Can-Egypte 2019) chez les reporters sportifs sénégalais, à une semaine de la compétition. C’est en tout cas le constat qu’a fait hier le président de l’Anps, à l’occasion d’une conférence de presse organisée en prélude à la messe du football africain prévue du 21 juin au 19 juillet 2019 en terre égyptienne. Selon Abdoulaye Thiam, les journalistes sportifs sénégalais sont confrontés à des difficultés relatives à l’obtention de visa et de l’accréditation (autorisation de couverture).



Il a fait savoir que beaucoup de leurs membres ne peuvent pas encore bénéficier de ces deux éléments fondamentaux pour assurer une couverture médiatique de la Can 2019, tout en relevant que les causes des désagréments sont indépendantes de leurs volontés. ‘’Il y a eu beaucoup problèmes dans la délivrance des accréditations. Nous avons plusieurs journalistes sénégalais qui n’ont pas encore reçu leurs réponses ou lettres de confirmation, alors qu’ils se sont accrédités dans le délai imparti. Mais nous ne pouvons rien faire à ce niveau car l’attribution des accréditations ne relève pas de notre domaine. Elles sont appréciées et délivrées au cas par cas par la Confédération africaine de football’’, renseigne Abdoulaye Thiam.



Le journaliste sportif d’ajouter que les retards notés dans la délivrance des accréditations ont impacté dans l’obtention du visa. C’est pourquoi il a indiqué que l’Anps a initié des démarches pour aider ses membres à acquérir ce titre de voyage, dans les prochains jours. ‘’L’obtention du visa pour la couverture de la Can est assujettie à la présentation de la lettre d’accréditation. La procédure est lente certes, mais nous avons trouvé un compromis avec le ministre des Affaires étrangères. Son chef de cabinet nous a assurés que les reporters accrédités obtiendront leurs visas le plus tôt possible’’, a-t-il soutenu.



1.000.000 de francs Cfa, coût du séjour en Egypte



Concernant le séjour au Caire (Capitale d’Egypte), le rédacteur en chef de Sud quotidien a assuré que le comité directeur de l’Anps a pris toutes les mesures idoines, en s’appuyant sur les conclusions de la mission de prospection. D’après Abdoulaye Thiam, les résultats produits par leur émissaire en terre égyptienne leur ont permis d’évaluer à 1.000.000 de Francs CFA, soit 28.571, 428 livres égyptien (logement dans un hôtel 4 étoiles, connexion internet à haut débit, petit-déjeuner, diner et transport interne).



Ainsi, tout reporter désirant couvrir la Can devra débourser 850.000 francs CFA au minimum et 1.000.000 de francs CFA au maximum compte non tenu du billet d’avion aller-retour qu’il doit payer à part. La presse sportive sénégalaise a pris l’initiative de résider au Caire (Base de l’équipe nationale du Sénégal) tout au long de la compétition. Mais Abdoulaye Thiam et ses confrères prévoient de faire des déplacements dans le pays des Pharaons, si le Sénégal joue des rencontres dans d’autres villes comme le match des Lions contre le Kenya à Suez.



Bamba Kassé, pour sa part, a rappelé aux journalistes que leur prise en charge doit être assurée par leurs rédactions respectives et non l’Anps. Le Secrétaire général de la presse sportive sénégalaise indique que leur association ne peut pas se substituer aux propriétaires des médias. ‘’C’est très facile de donner un billet aller-retour et une somme d’argent forfaitaire à un journaliste pour la couverture d’une compétition de grande envergure comme la Can. J’invite les patrons de presse à donner le minimum à leurs envoyés spéciaux pour éviter d’éventuels désagréments’’, déclare Monsieur Kassé.



La conférence de presse préparatoire à la couverture de la Can 2019 était également une occasion, pour le président de l’Anps, de sensibiliser ses membres sur la conduite à tenir à l’endroit de l’équipe nationale sénégalaise. Abdoulaye Thiam a rappelé qu’un compromis est trouvé entre leur organisation et le staff technique des Lions pour éviter des relations conflictuelles entre la presse sportive et le sélectionneur national, Aliou Cissé.











