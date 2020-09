FOOTBALL : LIVERPOOL ET SADIO MANÉ DICTENT LEUR LOI SUR LE TERRAIN DE CHELSEA (0-2)

Les Reds ont parfaitement assumé leur statut de champion d’Angleterre pour ce premier choc de la saison face à Chelsea. Vainqueure des Blues à Stamford Bridge (0-2), l’équipe de Jürgen Klopp réalise pour le moment un début de saison parfait après sa victoire face à Leeds la semaine dernière (4-3). Même si le niveau de jeu était loin des standards observés ces dernières saisons, notamment sur le plan offensif, Liverpool a su gérer les moments faibles de son adversaire pour remporter son deuxième match de la saison.





En première période, les débats étaient plutôt équilibrés, les deux équipes se neutralisant et étant assez imprécises dans le dernier geste. Si Liverpool aurait pu marquer suite à la sortie ratée de Kepa Arrizabalaga et un centre de Salah repoussé par Alonzo (14e), Timo Werner aurait pu faire de même lors de son face à face manqué avec Alisson (37e). Ce qui a finalement fait basculer le match, c’est la faute grossière de Christensen sur un Sadio Mané qui partait seul au but (45e), lui valant ainsi une expulsion juste avant la mi-temps.



HAVERTZ FANTOMATIQUE, ALCANTARA DÉJÀ DANS LE RYTHME



Même si l’entrée de Tomori à la place d’Havertz, fantomatique, aurait du permettre à Chelsea d’assurer un minimum sur le plan défensif, Mané en a lui décidé autrement. Après un une-deux avec Salah, Firmino a réussi à trouver la tête du Sénégalais à la 50e minute, amenant ainsi le premier but de la rencontre. Assoiffé de but, Mané a enfoncé encore un peu plus le clou en interceptant une relance molle de Kepa, juste avant de pousser le ballon dans les filets (54e). Chelsea aurait pu relever la tête lorsque Werner a obtenu un penalty à la 75e minute. Mais Alisson, impérial ce dimanche, a parfaitement anticipé la frappe de Jorginho pour couper tous les espoirs de Chelsea.



Entré en jeu à la mi-temps,Thiago Alcantara a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Dans le même style qu’au Bayern Munich, l’Espagnol s’est parfaitement acclimaté lors de ses 45 premières minutes, distillant parfaitement tous les ballons qu’il a obtenus pour améliorer les transitions de son équipe. L'ancien Bavarois a réussi 75 passes sur une seule période, ce qui est mieux que tout l’effectif de Chelsea et qui permet de démontrer le très bon niveau de jeu du milieu de 29 ans. Arrivé il y a seulement quelques jours, la nouvelle recrue des Reds a démontré de superbes qualités qu’il pourra peaufiner tout au long d’une saison encore très longue.