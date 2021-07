FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ- Un commandement formé à bonne école pour la préservation de l’Etat de droit

Le Sénégal peut s’enorgueillir d’institutions solides qui cimentent la Nation, consolident l’Etat et fortifient la République.Les Forces de Défense et de Sécurité en sont un des piliers profondément plantés sur le socle inébranlable de son caractère républicain et de son attachement indéfectible au respect des institutions de l’Etat.



Participe des facteurs générateurs de cet acquis inestimable dont bénéficie la stabilité de la démocratie sénégalaise, la présence à leur tête d’un commandement formé à bonne école, imprégné de solides valeurs républicaines et fidèle à la préservation de l’Etat de droit et à sa continuité.



L’illustration parfaite de l’exemplarité professionnelle et l’attachement au respect des institutions républicaines de l’Armée sénégalaise réside dans le constat que ce pays d’Afrique de l’Ouest n’a jamais connu de coups d’Etat. Une telle stabilité est redevable sans aucun doute à l’excellente qualité de la formation des élites militaires sénégalaises tout comme de celle des différents corps des forces de défense et de sécurité de ce pays qui fait figure d’exception remarquable en Afrique.



Recevant le témoin du Chef du Commandement des armées sénégalaises, le Général Cheikh Wade aura assurément à cœur de relever les défis majeurs qui ont noms, montée en puissance des armées sénégalaises modernisées, s’appuyant sur des ressources humaines idéalement formées pour exercer leur cœur de métier, leur vocation première, à savoir la défense du territoire national et la protection des populations et de leurs biens.



Dans ce cadre, la logistique, qui a déjà enregistré des acquis remarquables, est un chantier qui entre dans le cadre du Plan Stratégique horizon 2025. Elle traduit la remarquable montée en puissance de l’armée sénégalaise observée ces dernières années.



A cet égard, l’exigence pour l’armée sénégalaise de maintenir sa belle tradition d’acteur majeur de contribution aux missions internationales de pacification des espaces régionaux, continentaux voire sur tous les points de la planète où les organisations que sont la CEDEAO, l’Union africaine ou l’ONU la sollicitent, saluant son professionnalisme, son engagement et son efficacité remarquable est une évidence.



Le défi face aux adversités modernes que sont le terrorisme et les tentatives asymétriques de fauteurs de trouble autochtones est une préoccupation quotidienne de nos vaillants militaires.

Oui ! L’armée sénégalaise continuera toujours d’incarner avec brio son légendaire Bakk, « on nous tue, on ne nous déshonore pas ».



Une icône des armées qui a été au cœur des évènements de la crise du 17 Décembre 1962, deuxième CEMGA après le Général Amadou Fall, le Général Jean Alfred Diallo a connu un parcours marqué entre 1968 et 1972, par le cumul des fonctions de CEMGA et de Haut commandant de la Gendarmerie.

Une gendarmerie nationale toujours plus présente, mieux organisée et plus efficace pour assurer la sécurité des personnes et des biens.



Dans un contexte qui connaît de profondes mutations qui accroissent encore plus les besoins en sécurité, le nouveau boss de la maréchaussée, le général Moussa Fall qui capitalise une solide expérience démarre sa nouvelle charge avec sérénité, lucidité, détermination et professionnalisme.



Confiant, il entend imprimer durant son temps de commandement, une démarche novatrice pour faire face aux exigences républicaines en faisant preuve d’audace, de créativité et d’inventivité afin de ne pas avoir peur de remettre en question les habitudes sans également céder à la pression désordonnée de l’urgence.



Il est connu pour être un as du commandement, un bon enquêteur et un bon manager. Devant le poids de ses responsabilités, il s’est dit profondément honoré par la marque de confiance du Président de la République à son endroit.



Dans la perspective du maillage que le territoire national va connaître, il va placer les forces de gendarmerie au milieu d’une initiative ambitieuse visant à procéder à une bonne évaluation de la menace dans toutes les villes, déterminer les orientations à mettre en œuvre, afin d’apporter conformément à sa devise (honneur et patrie) les réponses aux besoins sécuritaires propre à chaque communauté.



L’engagement sans faille au service du Sénégal des différents patrons des armées, de la gendarmerie et de la police a été du reste conforté par la disponibilité du président de la République à consentir un effort considérable pour l’acquisition de matériels nouveaux permettant de moderniser les forces de défense et de sécurité et de renforcer le professionnalisme des unités tenues par ses hommes de devoir.



Après les évènements regrettables de Mars 2021, le président de la République qui a pris la mesure de la situation a opéré un changement en nommant Seydou Bocar Yague comme nouveau Patron de la police. Un choix apprécié par les cadres de la police. Haut fonctionnaire de police émérite, fin, doté d’un esprit vif, rigoureux, intègre, travailleur, redoutable et redouté, sa nomination a suscité beaucoup d’espoirs. Manager doublé d’un organisateur, humain et social, ses qualités de meneur d’hommes sont connues de tous.



Seydou Bocar Yague avance droit dans ses bottes armé d’une gentillesse rare, d’une générosité sans borne, d’une exquise courtoisie et d’un effacement intriguant.



Pour l’histoire, il est utile de rappeler que trois commissaires de police en l’occurrence Code Mbengue, Abdoulaye Niang et Anna Sémou Faye qui se sont succédés ont tous eu une sortie prématurée. Jusqu’au milieu des années 90, des magistrats ou des administrateurs civils assuraient la Direction Générale de Sureté Nationale (DGSN) avec des fortunes diverses.



Le défunt Mamadou Moustapha Sarr dit Toto, journaliste de formation, un spécialiste du renseignement, fait partie des rares Commissaires de police à avoir eu l’insigne honneur et le privilège de diriger cette prestigieuse institution avant d’être remplacer par l’administrateur civil Abdou Karim Camara ancien gouverneur de Thiès et de Diourbel. Dans la foulée, trois autres commissaires de police se succèderont avant que la Direction Générale de Sureté Nationale (DGSN) ne change d’appellation en devenant Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) dont la devise (Dans l’honneur, au service de la loi) demeure et reste leur sacerdoce.



Dans un environnement marqué par la montée en puissance de beaucoup de périls dont le terrorisme, la motivation et le réarmement moral des personnels des Forces de Défense et de Sécurité sont une nécessité impérieuse. Si les populations sénégalaises peuvent vaquer à leur occupation et dormir tranquillement, elles le doivent inlassablement à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité, connues pour leur abnégation.





Abdoulaye Fofana SECK