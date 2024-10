FORUM COMMUNAUTAIRE À SAINT-LOUIS | MOBILISATION AUTOUR DES ENJEUX PÉTROLIERS ET GAZIERS AU SÉNÉGAL

Un forum communautaire axé sur la mobilisation et l’engagement des parties prenantes dans les projets pétroliers et gaziers au Sénégal s’est tenu ce vendredi à Saint-Louis, sous la présidence de Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette rencontre, organisée en collaboration avec le programme USAID/TRACES, s’inscrit dans le cadre des consultations régionales liées au projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un des principaux projets d’exploitation de gaz naturel dans le pays.



L’objectif principal de ce forum était de rassembler les acteurs communautaires, notamment ceux de la pêche, afin d’examiner les préoccupations et de trouver des solutions durables face à l’impact potentiel des activités pétrolières et gazières sur l’économie locale. Le ministre Birame Souleye Diop a insisté sur le fait que ce forum n’était pas un lieu de promesses, mais plutôt un espace pour des discussions approfondies et la recherche de solutions viables.



L’exploitation des ressources pétrolières et gazières doit, selon le ministre, coexister harmonieusement avec l’activité de la pêche, essentielle pour les communautés locales de la région. Birame Souleye Diop a aussi souligné le rôle clé des entreprises partenaires, telles que BP, Petrosen et Kosmos, dans le développement des projets pétroliers et gaziers du Sénégal.



Parmi les participants à ce forum, figuraient des représentants des autorités locales, dont le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, ainsi que des leaders communautaires comme Moussa Dièye, délégué des quartiers, et Fatou Bineta Sarr, représentante des femmes transformatrices de Guet Ndar.



Le Sénégal, avec ses récentes découvertes d’importantes ressources pétrolières et gazières, notamment en offshore, voit en ces projets un levier pour accélérer la croissance économique et le développement social. Le projet Sangomar a déjà débuté la production, tandis que le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est sur le point de lancer ses activités de production. Ces projets sont perçus comme des moteurs essentiels pour propulser le pays vers une nouvelle ère de prospérité.



































Rts