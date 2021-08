FSF: El Hadji Diouf "conseille" toujours Augustin, les premiers bonbons distribués à...

Le Comité d’Urgence de la FSF a été installé et, est composé du Président, Augustin Senghor et de ses six vice-présidents (Djibril Wade, Abdoulaye Sow, Mame Adama Ndour, Amadou Kane, Thierno Diané et Cheikh Seck). Ce Comité devra être complété par un huitième membre qui sera installé après la mise en place des commissions permanentes, renseigne le communiqué exploité par Leral.



Louis Lamotte, ancien président de la Ligue de football professionnel, Mbaye Diouf Dia, ancien membre du Comité exécutif, chargé de la Petite Catégorie, l’homme d’affaires Elimane Lam, le président de Teungueth FC Babacar Ndiaye, Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions et actuel président de Linguère, le Directeur général de la Lonase et président de Guédiawaye FC, Lat Diop, ou encore Aliou Dabo et Samsdine Diatta.



De même, l’ancienne vedette de la Tanière, Elhadji Ousseynou Diouf, est confirmé au poste de Conseiller spécial du Président de la FSF pour les équipes nationales.

































leral