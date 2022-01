« Faites de «Cameroun 2021 » le temps de la victoire pour le Sénégal », Macky Sall aux Lions de la Téranga

Macky Sall a donné sa viatique et celui du peuple sénégalais à l’équipe nationale du Sénégal qui a rallié ce mardi 04 décembre 2021, le Cameroun où se déroulera du 9 janvier au 6 février prochain la CAN 2021. Le chef de l’Etat a profité de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national, pour affirmer cette forte demande du peuple sénégalais à remporter le trophée continental. Mais aussi à les exhorter à s’approprier du crédo « Dem ba diex indi coupe bi « Aller jusqu’au bout de vos efforts et ramener le trophée ».



Selon lui, la bande Sadio Mané en tant que meilleure nation africaine, a des atouts importants et la capacité qui lui permettent de franchir le dernier palier qui le sépare du trophée continental si proche.



Ces atouts constituent un challenge motivant et une exigence pour franchir le dernier palier qui sépare le Sénégal du trophée continental.







« Nous devons ensemble par un sursaut exemplaire et solidaire enjamber les contingences et surtout forcer le destin gagnant qui nous tend généreusement la main depuis quelques années. Et cela dans l’esprit sportif le plus élevé et dans un contexte où toutes les conditions sont réunies », a-t-il lancé aux Lions.















































Sud Quotidien