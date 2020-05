« Fake News, La Perversion De La Vérité » : Le Journaliste Abdoulaye FALL Sort Un Nouveau Livre

A une époque où les technologies de l’information et de la communication ont atteint un niveau jamais égalé, nos contemporains ont tendance à se gargariser de mots savants (Intelligence artificielle, algorithmes Big Data…) pour vanter les mérites de ces instruments révolutionnaires. Se démarquant de cette logique, avec une approche lucide, le journaliste sénégalais Abdoulaye FALL, à travers son nouveau livre «Fake news, la perversion de la vérité », jette un regard critique sur internet et les réseaux sociaux qu’il considère comme des terrains fertiles pour la manipulation des masses.

L’auteur met à nu des réalités moins idylliques du digital qui ont pour nom, propagation rapide des fake news, manipulation de l’information, bref perversion de la vérité. Ces phénomènes que l’auteur qualifie de revers de la médaille du numérique comportent, selon lui, des enjeux socio-politiques, géopolitiques, sanitaires, financiers, militaires qui exposent nos sociétés à des dangers non négligeables, comme en atteste l’actualité récente. A preuve, les élections américaines de 2016, françaises de 2017, la campagne du Brexit et la pandémie de Covid-19 de 2020 jettent une vive lumière sur le phénomène des fake news, ses ressorts et ses conséquences.

De « l’ère post-vérité » aux accointances entre medias et pouvoir politique, en passant par la guerre de l’information dans le cyberespace, le péril du débat démocratique, le business des fake news, le fact-checking, la législation anti-fake news, aucun pan du phénomène de la désinformation n’est laissé en rade. Bref, face à la montée en puissance des fake news, l’auteur invite ses lecteurs à un voyage dans l’univers tumultueux et complexe de la désinformation à l’ère digitale, à une époque où nulle contrée n’échappe totalement à l’entreprise des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Ancien Conseiller technique en charge de la communication auprès de l’ancienne Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental, Madame Aminata TALL, Abdoulaye FALL est Journaliste – écrivain. Juriste de formation, il est également enseignant vacataire en droit et doctorant à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Esprit curieux au service d’une plume prometteuse, il a brillé comme auteur de plusieurs chroniques et contributions dans des genres différents. La parution prochaine de son ouvrage se fera aux « Edition Sirius », une jeune maison d’édition sénégalaise qui a remporté la mention d’encouragement du jury au prix Alioune Diop de la Francophonie pour l’édition 2019.