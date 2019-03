Fatoumata Niang Bâ: «Les femmes ont toujours joué un rôle central dans le fonctionnement de la société Sénégalaise »

Le mouvement "Sunu Sénégal Nuini Neen/2 Sn", a organisé hier une rencontre sur la journée de la femme dont le thème retenu pour cette année « La journée de la femme qu’est-ce qu’elle n’est pas ? ». La Présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal/Renouveau (Udes/R), Fatoumata Niang Ba, par ailleurs femme de développement était l’invitée d’honneur de cette rencontre d’échange.



Pour Madame Ba, « contrairement à la perception de certaines personnes, les femmes ont toujours joué un rôle central dans le fonctionnement de la société Sénégalaise. Pour s'en convaincre, il suffit de s'intéresser à l'histoire des braves femmes de Nder, de Yacine Boubou ou de Aline Sitoe Diatta. Aujourd'hui encore, les femmes démontrent leur importance au sein de la société en occupant des postes de responsabilité. Leur voix est audible au niveau des instances de décisions les plus élevées », soutient la présidente de l’UDES/R.



Les femmes ont toujours déploré leur "isolement". Mais à en croire Fatoumata Niang Ba le président de la république va changer leur condition. « J'ai espoir que cette dynamique va s'accentuer avec le président Macky Sall qui dès les premières heures de sa réélection a promis d'accorder davantage de l'importance à la femme dans son second mandat avec même une générale dans l'armée. C'est le lieu de le remercier d'ailleurs pour toute son attention et l'intérêt qu'il accorde à la femme. »

Enfin Madame Ba a remercié les membres du mouvement "Sunu Sénégal Nuini Neen/2 Sn".