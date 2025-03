Fausse lettre de Sonko : Khardiata Tandian avoue et explique

Khardiata Tandian a été placée sous mandat de dépôt vendredi dernier. Elle est accusée d’avoir attribué au Premier ministre, Ousmane Sonko, une lettre de recommandation demandant à l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE) de la nommer conseillère spéciale et directrice de l’appui à l’investissement et aux projets.



Libération rapporte dans son édition de ce lundi 17 mars que face aux enquêteurs de la DIC, l’ancienne cheffe du service juridique et partenariat de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), d’où elle a été renvoyée pour trafic présumé de passeports de service, a reconnu les faits et justifié son acte. «Je n’ai aucun complice, a-t-il clamé devant les policiers. J’ai agi toute seule dans cette affaire. D’ailleurs, c’est moi-même qui ai déposé le document au FAISE pour ne pas impliquer une autre personne.»



Khardiata Tandian de poursuivre : «J’ai agi de la sorte parce que suite à ma sortie de prison, je suis restée sans emploi depuis lors. J’ai choisi le FAISE parce qu’il a certaines missions identiques avec l’Asepex. Je ne pouvais plus rester à la maison sans rien faire car ma mère est malade. Je demande pardon et sollicite la clémence. C’était une erreur.»



Libération précise que ce sont les derniers mots de la mise en cause à la DIC avant son déferrement au parquet, suivi de son placement sous mandat de dépôt.



Le journal rapporte que C. Z. Sy de «Cachet Express», présumé complice de Khardiata Tandian, a été placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d’avoir fourni à cette dernière les cachets ayant servi à confectionner la fausse lettre de recommandation. Libération renseigne que sa «bonne foi a été établie».































Seneweb