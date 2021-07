Faux billets : un bissau-guinéen tombe à pikine avec un montant de…

Après la saisie d’un montant de 437 millions F CFA opérée dans le nouveau département de Keur Massar, c’est Pikine qui est au-devant de la scène dans une affaire de faux billets. En effet, un individu qui se dit Bissau-Guinéen et nommé Issa S., a été interpellé avec 68 faux billets de 50 euros, soit 2 millions 227 mille F CFA, par les hommes du commissaire de police de Pikine, Mame Arona Bâ. Selon Les Échos évoque l’échec d’une tentative de change d’euros en F CFA.



Issa S. débarque d’un bus, en provenance de Guinée Bissau, à la gare des Baux Maraichers de Pikine et se rend au marché Zinc (de la localité). Ainsi, il détient par devers lui des liasses de billets de banque de 50 euros et fait le tour des magasins et autres cantines pour faire en change en F CFA. Il s’engouffre dans un magasin, et en fait la proposition à un commerçant. Ce dernier accepte l’offre et se saisit des billets en euros.



Mais, se voulant précautionneux, il prend d’abord un billet de 50 euros sur un paquet et le passe à sa machine de détecteur de faux billets, histoire d’en vérifier l’authenticité. Le commerçant tombe des nues en découvrant avec stupéfaction le caractère faux du billet. Face aux menaces du commerçant et de la foule, Issa S., craignant une vindicte populaire, détale. Il est cependant rattrapé, maîtrisé et reconduit sur les lieux.



Alertés, les flics arrivent sur les lieux et l’extirpent des griffes de la foule. Lors de la fouille corporelle, 225 000 F CFA, en vrais billets, seront découverts sur lui. Poursuivi pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal à l’étranger, il a été déféré hier. Le téléphone portable, les faux billets de 50 euros et la somme de 225 000 F CFA, découverts sur lui, sont mis sous scellés.