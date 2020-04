Faux médecin : Amadou Samba placé sous mandat de dépôt

Le faux médecin Amadou Samba va passer sa première nuit en prison, ce 2 avril ainsi que ses complices. Il été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine, usurpation de titre, escroquerie portant sur les deniers publics, mise en danger de la vie d’autrui, faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture privée, complicité de contrefaçon de sceaux d’une autorité quelconque et usage des sceaux contrefaits.

Des infractions prévues et punies par les articles 238, 239, 153, 135,136,45, 127 et 379 du Code pénal et par la loi 1966-69 du O4 juillet 1966 sur l’ordre des médecins.

Daouda Ndaye, infirmier en service à l’hôpital Le Dantec et les deux gérants de multiservices ont subi le même sort, visés qu’ils sont pour complicité de ces 8 chefs d’inculpation.

Pour rappel, Amadou Samba a été arrêté, vendredi dernier, par les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar. Il avait été engagé par plusieurs grosses sociétés au Sénégal pour effectuer des tests sur leurs employés. Samba, qui avait falsifié l’entête de l’Institut Pasteur, déclarait systématiquement négatifs les cas suspects qui sont d’ailleurs tous en quarantaine après l’éclatement de cette rocambolesque affaire.