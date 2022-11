Faux projet d’industrie pharmaceutique : Comment le comédien Amdy mignon et plusieurs victimes sont tombés dans le piège

C’est après qu’Aïssata Diallo entre en jeu. La femme divorcée enquête sur la situation socio-économique de leurs cibles, leurs entourages et leurs fréquentations. Après une bonne maîtrise du terrain, Lamine et Sanogo déroulent le plan sur les réseaux sociaux. Avec des numéros de téléphones étrangers, ils contactent la cible, se faisant passer pour une connaissance ou font croire qu’ils ont les coordonnées par l’entremise d’un ami ou parent proche.



Une fois que la cible a pris à l’hameçon, ils présentent leur faux projet, expliquant qu’ils travaillent avec des Européens dans une industrie pharmaceutique. Documents à l’appui, ils vous demandent d’investir dans le marché « très porteur » de la vente d’Aléo vera et de graines de moringa.





L’arnaque découverte, la police a fini par les arrêter. Il s’agit des instigateurs, Mamadou Lamine Solly, Abdoulaye Sanogo, et leurs complices, Aïssatou Diallo, et Aramata Diédhiou.



Une perquisition dans leurs domiciles respectifs a permis de mettre la main sur 40 téléphones avec puces étrangères. L’exploitation de ces téléphones a conduit à l’arrestation de Mame Diarra Fall, femme de ménage de Sanogo, Astou Sène, épouse de Solly, et Salimata Diallo, épouse de leur complice basé au Togo.



Ils risquent entre 7 ans et 1 an ferme de prison, selon leur degré d’implication. Ils seront fixés sur leur sort le 5 janvier prochain, date du délibéré du procès