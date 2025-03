Fédération de Karaté : six membres, dont le président et le trésorier, livrés au Pool judiciaire financier

Le Pool judiciaire financier (Pjf) hérite d'un nouveau dossier. L'Observateur informe que des membres de la Fédération sénégalaise de karaté sont visés. Il s'agit, liste le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), du président de l'instance, Mouhamed El Moctar Diop, et de cinq de ses «proches» collaborateurs dont le secrétaire général, le trésorier général et son adjoint.



Dans son édition de ce vendredi 21 mars, L'Observateur rappelle que la procédure a été déclenchée suite à une plainte du président de la Ligue régionale de Karaté de Dakar, leur reprochant «des faits d'escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux».



«Les limiers de la Division des investigations criminelles [Dic] finiront par hériter du dossier à la faveur d'un soit-transmis du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar», rembobine le quotidien d'information.



L'enquête, croit savoir la même source, «a retenu des indices graves et concordants de nature à motiver l'inculpation» des mis en cause. D'ailleurs, le préjudice financier global est estimé à plus de 56 millions de francs Cfa, estime L'Obs.



Pour l'heure, glisse le titre de Gfm, cinq des mis en cause, arrêtés le 18 mars dernier, ont été placés en garde-à-vue avant d'être livrés au parquet financier par la Dic. Quid du sixième ? L'Observateur rapporte que le trésorier général, Pape Babacar Guèye, a été localisé en Espagne.

































