Femua: "Ils m'ont manqué de respect", Koffi Olomidé explique pourquoi il a boudé le concert

Koffi Olomidé avait fait la "Une" de la presse à scandale africaine après avoir boudé le concert du Femua. C'était le 12 septembre dernier à Abidjan. La star avait fait un concert de 18 minutes. Pour beaucoup de médias et les fans qui se sont déplacés pour assister à sa prestation, il avait eu un comportement de diva. La star a tenu à donner sa version des faits dans un entretien accordé à Jeune Afrique.'

Lartiste indique avoir été déprogrammé à deux reprises le jour des faits. Programmé à minuit, il a finalement fait sa prestation à 6 h du matin. Le public était déjà fatigué et avait déserté les lieux. Une situation que Koffi Olomidé a considéré comme un manque de respect à son égard. "Imaginez-nous, imaginez-moi, doyen des ambassadeurs de la musique africaine, affronter une poignée d’irréductibles clairsemés dans cet espace. Moi, surplombant l’endroit et capable d’apercevoir le sol et tout cet air rempli par le vide", confie-t-il. Koffi Olomidé qui promet à ses fans à Abidjan d'autres shows et assure qu'ils auront l'occasion de se retrouver.