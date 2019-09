Fermeture annoncée du marché Castors- Les commerçants décidés à croiser le fer avec le ministre Abdoukarim Fofana

Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana s’est récemment rendu au marché Castors, accompagné du sous-préfet de Grand Dakar, du commissaire de Dieupeul et du maire de la commune de Dieupeul-Derklé, pour inspecter les lieux.



A la fin de la visite, Fofana a annoncé la fermeture du marché Castors les 21 et 22 septembre pour des opérations de désencombrement. Insistant sur le respect strict de la limite circonscrite pour tenir le commerce, il a aussi assuré qu’un dispositif sécuritaire mixte sera établi avec le concours des Asp et la police, sans oublier la participation des populations pour mener à bien cette opération.



Dakarposte a appris que les commerçants, qui ont fini d'accorder leurs violons, entendent croiser le fer avec le ministre en question. "Nous ne sommes pas au courant de ça. Aucun d'entre nous n'a reçu de sommation. Nous n'avons pas été avisés. Nous l'attendons de pied ferme" fait savoir un certain Mbow, commerçant au marché Castors