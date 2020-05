Fermeture des marchés à Dakar : les consuméristes dénoncent la discrimination

Pour Massokhna Kane, la décision des autorités de fermer les marchés grands publics et laisser fonctionner les supermarchés comme Auchan, Carrefour, Casino et autres, est une discrimination qui ne dit pas son nom. Pour le président de S.o.s consommateurs, il n’est pas judicieux de laisser «en l’état », les grandes surfaces ouvrir tous les jours, « vendre toute sorte de denrées, et dire que dans les marchés on va sérier ceux qui vont vendre tel jour et d’autres parce que les populations n’ont pas assez d’argent pour acheter pour une semaine par exemple ».