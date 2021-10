Fespaco: l’Etalon d’or de Yennenga décerné au Somalien Khadar Ahmed pour son long-métrage «La femme du fossoyeur»

Fin de suspense pour cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Le prestigieux prix « Etalon d’or de Yennenga » a été remporté samedi par le réalisateur somalien Khadar Ahmed avec son film long métrage « La femme du fossoyeur ».



Ce film narre l’histoire d’un couple amoureux qui se retrouve en difficulté. L’épouse souffre d’une maladie rénale et doit se faire opérer. Son conjoint étant fossoyeur a du mal à trouver les moyens financiers.



Toujours dans la catégorie film fiction long métrage, l’Etalon de bronze et l’Etalon d’argent ont été décernés respectivement au film « une histoire d’amour et de désir » de la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid et au film « Freda » de Gessica Geneus, réalisatrice haïtienne.



























Le Soleil