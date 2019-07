Fin du Certificat d'Origine (CO) Entrée du Système REX

Le Certificat d'Origine (CO), document incontournable des exportateurs, a été remplacé par le Système REX (Registered Exporter System).



L'ASEPEX assure la transition et le suivi, afin que tous les acteurs se l'approprient et en fassent usage, dorénavant.



En effet, à l'occasion de la modernisation des règles d’origine du Schéma des Préférences Généralisées (SPG), le Sénégal a adopté depuis le 1er janvier 2019, les nouvelles règles d’émission des preuves d’origine. Ainsi, les certificats d’origine Formule A, visés par l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) à chaque envoi, seront progressivement remplacés par des attestations d’origine émises, directement par l’exportateur, sur un document commercial (Facture ou liste de colisage).



Pour pouvoir émettre ces attestations d’origine, les exportateurs sénégalais devront, nécessairement obtenir le statut d’exportateur enregistré (EE) ainsi qu’un numéro d’identification dit numéro « REX » (Registered Exporter System).



L’enregistrement et l’obtention du numéro REX peuvent être réalisés par voie électronique, via le lien : https://customs.ec.europa.eu/ rex



A l’issue de l’enregistrement, vous obtiendrez un numéro REX qui devra être reporté sur l’attestation d’origine. Le document d’enregistrement REX est à conserver par le requérant au lieu où se trouve le service en charge des formalités douanières, respectivement à celui où se trouve une personne apte à le présenter dans le cas d’une vérification éventuelle (services logistique ou comptabilité).



Chaque exportateur enregistré obtient son propre numéro d’enregistrement (Numéro REX). Ce numéro est à indiquer sous la forme assignée par l’Inspection Douanes et Accises dans l’attestation d’origine.



Nous vous invitons à prendre contact avec votre Centre de Formalités ouvert à l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) sise 10 VDN, Lotissement Cité Police Site Web : www.asepex.sn Email : asepex@asepex.sn Tél : 33 869 20 21 ; Port : 77 616 13 57 pour tout renseignement complémentaire.