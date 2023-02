Finale CHAN 2022 : : Algérie– Sénégal, ce Samedi à 19h30

Le plafond de verre des demi-finales brisé, l’équipe nationale locale du Sénégal a l’occasion, ce soir, de rentrer un peu plus dans l’histoire en s’adjugeant pour la première fois le trophée du Championnat d’Afrique des nations (Chan). Après une longue traversée du désert (12 ans d’absence à cette compétition), les hommes de Pape Bouna Thiaw sont sur le point de réussir un très grand coup dans cette 7ème édition. En finale pour la première fois après trois participations à ce tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, les « Lions » vont devoir se sublimer encore au stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger pour venir à bout des « Fennecs » de l’Algérie.

Solide depuis le début du Chan malgré le faux-pas contre les « Cranes » d’Ouganda (1-0), l’équipe du Sénégal a montré beaucoup de caractère pour arriver aujourd’hui à ce niveau. Elle a déjà déjoué les pronostics en terminant à la tête de son groupe devant la Côte d’Ivoire, l’Ouganda et la Rd Congo. Ensuite, les partenaires de Mamadou Lamine Camara sont venus à bout d’une forte équipe de la Mauritanie (1-0) en quarts de finale avant de prendre le dessus récemment sur les « Barea » de Madagascar lors du dernier tour.



Forts de toutes ces brillantes performances qui leur ont permis de franchir le cap des demi-finales, les « Lions » locaux chercheront donc à mettre la cerise sur le gâteau en s’offrant le scalp des Algériens. Devant plus de 40 000 supporters, les Sénégalais joueront le match de leur vie pour remporter cette finale et rentrer avec la coupe. Toutefois, ils auront en face d’eux le pays hôte de cette compétition, qui a dans ses rangs un certain Aymen Mahious, actuel meilleur buteur du Chan avec cinq buts.



Vainqueur de tous ses matchs depuis le début du tournoi, l’Algérie sort de sa prestation la plus convaincante en demi-finales avec une manita infligée au Niger (5-0). Détenant la meilleure attaque et la meilleure défense du Chan, les hommes de Madjid Bougherra mettront sans doute toutes les chances de leur côté pour offrir à leur public le premier titre de champion d’Afrique de cette catégorie. Toujours est-il que le Sénégal représentera le plus gros morceau qu’ils ont affronté jusqu’à présent.













































Le Soleil