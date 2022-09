Finance publique populaire : Le tout dernier projet de l'imam Alioune Badara Ndao.

De son vivant, le prêcheur avait à cœur la mise en place d'un plan de développement local axé sur la finance publique populaire.



Le guide religieux croyait dur comme fer que la situation relative au chômage des jeunes, la délinquance, l'errance des talibés etc..., peut bel et bien trouver une issue heureuse dans la finance publique populaire.

Et pour cela, l'imam Alioune Badara Ndao avait proposé quelques éléments de réponse qu'il avait ficelés dans un document dénommé " Plan de Développement Local".



Ledit document est axé sur la finance publique populaire, l'autosuffisance alimentaire, la création de banques populaires qui vont se substituer aux banques classiques, etc...



Le prédicateur avait déclaré que les autorités étatiques peuvent s'appuyer sur ces nouvelles idées pour répondre favorablement à la demande sociale, notamment l'employabilité des jeunes...











































dakaractu