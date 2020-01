Foire internationale de Kaolack : «C’est un rendez-vous économique et non politique» (Comité d’organisation)

La Foire internationale de Kaolack (Fika) est un évènement qui se veut une plateforme d’échanges entre acteurs économiques et un outil de promotion des potentialités et atouts économiques de la région de Kaolack. Selon le comité d’organisation de ladite foire, elle constitue «une vitrine extraordinaire» pour faire découvrir le savoir-faire, la technicité et les avancées des participants dans tous les secteurs de l’économie locale ou nationale.





Initiée en 2016 par le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack (Cciak), Serigne Mboup, par ailleurs, président de l’Union nationale des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (Unccias), la Fika est loin d’être une rencontre de «l’arnaque» comme soutiennent certains politiques de la région de Kaolack.



Aujourd’hui, elle est à sa 5ème édition. Son institutionnalisation participe de la volonté de repositionner cette région du centre du Sénégal «en poumon de l’économie nationale». C’est une occasion annuelle pour impulser l’économie locale. Et son principal objectif est de «participer au développement économique de la région et aussi susciter un cadre d’échanges entre les acteurs économiques».



Serigne Mboup est loin d’être «le seul et l’unique bénéficiaire de l’essentiel des retombées financières» de ce rendez-vous économique. Lequel est organisé chaque année par les chambres consulaires de Kaolack. «La Fika n’est plus une affaire de la Chambre de commerce de Kaolack. Elle est devenue l’affaire de tous, aujourd’hui. C’est une plateforme qui permet à tout le Sénégal de faire focus sur Kaolack», précise le comité d’organisation de ladite foire.



Et d’ajouter : «C’est la croissance économique qui nous intéresse tous. Et nous pensons que nous ne pouvons promouvoir l’économie sociale sans une économie forte. Cette Fika profitera à toutes les entités de la région. Nous voulons booster l’économie locale».



Pour lui, la Fika est une rencontre économique et non politique. Elle accueille, chaque année, des dizaines de pays africains et du monde, ainsi que des centaines d’exposants et des milliers de visiteurs. Et son ambition est d’«accompagner l’évolution économique» de la région et de ses partenaires.