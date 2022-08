Fond d’entretien routier autonome : Le DG tabasse son comptable particulier

Rififi au Fonds d’entretien routier autonome (FERA) où une bagarre a éclaté entre le Directeur général Mamadou Faye et son agent comptable particulier.



D’après les informations de Libération, les deux hommes ont échangé de violents coups de poing.



Le comptable reprochait au DG du FERA des opérations bancaires « douteuses » et « illégales » qualifiées de détournement de fonds.



L’Acp faisait référence à un emprunt, fait par le DG du FERA auprès d’une banque pour rembourser une créance du Fonds arrivé à terme.





Il n’a pas mis de gant pour accuser le DG de détournement après avoir dénoncé l’irrégularité d’une procédure.



Il n’en fallait pas plus pour que Mamadou Faye soit en colère. Touché dans son amour-propre, le DG du FERA a donné en premier un coup de poing avant qu’une bagarre générale éclate.





Les employés ont vite intervenu pour séparer les protagonistes, renseigne Libération qui donne l’information.



A signaler que depuis la création du Fonds d’entretien routier autonome (Fera) du Sénégal 700 milliards francs Cfa de financement ont été mobilisés et mis à la disposition de l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute).