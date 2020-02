Foot européen : Liverpool continue sa balade, le Barça se replace

• Premier League : Leicester n’avance plus, Liverpool enchaîne



Liverpool n’en finit plus de se rapprocher du titre en Premier League. Sur la pelouse de la lanterne rouge Norwich, les Reds s’en sont remis à un but tardif de Mané pour engranger trois nouveaux points, et compter 25 unités d’avance sur Manchester City, qui affrontera West Ham mercredi.



Dans le sillage du club de la Mersey, Leicester a manqué l’occasion de reprendre la deuxième place, en laissant filer la victoire sur le terrain de Wolverhampton (0-0). À noter également les succès de Tottenham à Aston Villa (2-3) et le carton d’Arsenal à Newcastle (4-0). Chelsea et Manchester United s’affrontent lundi soir.



• Ligue 1 : l’OM conforte sa deuxième place, le PSG accroché au terme d’un match fou



Grosse surprise en tête de la Ligue 1, où le PSG, après avoir été mené 3-0 par Amiens, a cru arracher un difficile succès sur la pelouse d’Amiens. Mais c’était sans compter une ultime réalisation de Guirassy dans les arrêts de jeu, qui permet à l’avant-dernier du classement d’accrocher un point face au leader (4-4).



Derrière le PSG, l’OM confirme qu’il est plus que jamais prétendant à un retour en Ligue des champions, à la faveur de son succès à Lille (1-2). Les Phocéens comptent désormais 11 points d’avance sur Rennes, battu à Reims (1-0). L’OL, accroché par Strasbourg (1-1) et Saint-Étienne, battu à Brest (3-2), n’avancent plus.



• Liga : le Barça repousse Getafe et se rapproche du Real



Grosse opération pour le FC Barcelone en Liga, où les coéquipiers de Lionel Messi ont battu Getafe, troisième au classement (2-1) et repoussé à dix points. Le Barça, qui profite de ce week-end pour se rapprocher à une longueur de la tête, puisque le Real Madrid a concédé le nul face au Celta Vigo (2-2).



Dans la course à l’Europe, l’Atlético de Madrid a évité le pire en tenant à distance le FC Valence au terme d’une rencontre là aussi prolifique en buts (2-2). Les Colchoneros restent en embuscade, à la quatrième place.



• Serie A : l’Inter perd gros face à la Lazio, qui s’intercale



Le choc du week-end en Serie A, qui opposait l’Inter Milan à la Lazio, a vu le club romain prendre le dessus sur son adversaire direct au classement (2-1). Une victoire qui permet aux hommes de Simone Inzaghi de prendre la deuxième place au classement, à une longueur de la tête.



Une première place que la Juventus ne partage donc plus avec l’Inter, puisque la Vieille Dame a parfaitement profité de cette 24e journée pour glaner trois points de plus, face à Brescia (2-0).



• Bundesliga : carton plein pour le Top 5



Pas de changements majeurs en tête de la Bundesliga, où les cinq premiers du classement ont tous assumé leur statut, le week-end dernier. Vainqueur du FC Cologne (1-4), le Bayern Munich conserve donc son point d’avance sur le RB Leipzig, qui a fait le job face au Werder Brême (3-0).



Mention spéciale au Borussia Dortmund, troisième larron du podium, et qui a signé un carton encourageant à quelques jours de son duel avec le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions. Le club de la Ruhr n’a fait qu’une bouchée de l’Eintracht Francfort (4-0), avec notamment un nouveau but de sa pépite norvégienne Haaland.