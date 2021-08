Football : Décès de l’ancien joueur Abdoulaye Diallo, père d’Oumar Diallo

L’ancien attaquant sénégalais Abdoulaye Diallo n’est plus. L’ancien footballeur est décédé dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 août à l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès. Surnommé « Tacle glissé », il a été un ancien international, mais aussi sociétaire de la Jeanne d’Arc de Dakar.



Le défunt est également le père des internationaux Oumar Diallo (Ancien Gardien de but des lions) et Moustapha Diallo (ancien joueur de Guingamp). Selon des sources, proches de la famille, la levée du corps et l’enterrement sont prévus ce lundi 16 août dans l’après-midi à Thiès.



Dakarposte présente ses condoléances à la famille éplorée, au monde du foot.









