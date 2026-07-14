Football : Le ministère des Sports « ordonne » à la FSF de cesser toute déclaration publique

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a rompu son silence. La direction du département, sous la conduite de Djirèye Clotilde COLY, a diffusé une déclaration ce mardi 14 juillet, exhortant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à cesser sans délai toutes actions, commentaires et apparitions publiques liées à la participation du Sénégal à la Coupe du Monde.



Cette décision a été prise suite à la conférence de presse tenue par la FSF. Lors d’une réunion où plusieurs dirigeants fédéraux ont pris la parole sur des thèmes particulièrement délicats, tels que certaines mesures prises durant la Coupe du Monde, la résiliation du contrat de l’ancien entraîneur Pape THIAW, ainsi que d’autres cas qui ont provoqué de vives réactions.



Le ministère a précisé dans son communiqué qu’il suit « avec attention les récents débats et déclarations publiques » en lien avec la participation de l’équipe nationale à la Coupe du Monde. Il pense que l’accroissement des discours contribue à des « polémiques stériles» qui nuisent à l’image et à la réputation du Sénégal sur le plan mondial.



Afin de résoudre cette circonstance, le ministère enjoint la FSF de cesser immédiatement toute divulgation publique en rapport avec cette affaire.



En outre, l’État déclare assumer sa part de responsabilité et annoncera la réalisation d’un rapport officiel pour éclairer pleinement la participation du Sénégal à la Coupe du Monde. « Un bilan complet et rigoureux sera mené de manière officielle. Cette évaluation se fera dans le strict respect des procédures et avec toute la gravité requise », rapporte le communiqué.











































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