Forêt de Mbao : Un agent de l'hôpital Principal agressé, son épouse kidnappée, puis déshabillée par 4 agresseurs

Un couple et leur fils âgé de 15 ans ont passé un sale quart d'heure entre les mains de quatre agresseurs, au niveau de la forêt de Mbao. Ces malfrats, armés de machette, s'en sont pris à un agent de l'hôpital Principal, alors que son véhicule était ensablé.



Mais l'homme âgé de 44 ans a réussi à s'échapper en compagnie de son enfant. Moins chanceuse, son épouse a été capturée puis traînée dans cette forêt où elle a été déshabillée, d'après des sources de Seneweb.



La dame a été tabassée par ses ravisseurs qui ont tenté de ligoter ses jambes pour se relayer sur elle. C'est à ce moment que des individus à bord d'une charrette sont tombés sur la scène. Ce qui a fait fuir les bandits en y laissant une machette.



Ainsi, la ressortissante guinéenne, qui ne portait que sa petite culotte, a repris son souffle. Contre toute attente, ces voyageurs à bord de la charrette ont tenté également de violer la dame en détresse. Ils ont commencé à exercer des attouchements sexuels sur elle.



Mais la victime a été sauvée, une nouvelle fois, par un chauffeur. Ce dernier a été alerté par les cris de détresse de la dame M. D. Et les charretiers ont pris la poudre d’escampette.



Finalement, le bienfaiteur de la dame a amené l'épouse de l'agent de l'hôpital Principal à la brigade de gendarmerie de Keur Massar.



Pendant ce temps, son mari a atterri au nouveau du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico pour raconter son calvaire. Sans tarder, les policiers ont rappliqué sur les lieux du crime où le véhicule du plaignant a été trouvé ainsi qu'une machette.



Une opération de ratissage, effectuée au niveau de la forêt de Mbao, s'est soldée par l’arrestation de Samba Boye alias "Bathie". En effet, la dame mariée n'a pas perdu de temps pour le reconnaître.



Au terme de l'enquête diligentée par les policiers du commissariat de Yeumbeul Comico, le malfrat Samba Boye poursuivi pour tentative de viol, enlèvement et agression, a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye. Le reste de la bande est dans la ligne de mire des limiers.