France: François Bayrou, un ténor centriste à Matignon

Il rêvait de l’Élysée, c’est finalement Matignon. François Bayrou, 73 ans, a été nommé ce vendredi Premier ministre par le président de la République, « un poste dont il rêvait depuis de nombreuses années et pour lequel il a fait des sacrifices », relève Virginie Martin, politologue. Depuis sept ans, ce soutien de la première heure d’Emmanuel Macron s’est avéré être un allié solide. « Il a beaucoup aidé et accompagné Emmanuel Macron dès la première heure. C’est un fidèle et un architecte conceptuel de ce qu’est ou de ce que n’est pas le macronisme », ajoute la politologue. Il jouait auprès d’Emmanuel Macron un rôle informel mais crucial. Systématiquement consulté, il bénéficiait d'une assez large liberté de parole. Si son caractère est légendaire, François Bayrou n'a jamais hésité à claquer les portes pour défendre ses idées. Il a notamment critiqué l'adoption au forceps en 2023 d'une réforme du régime des retraites, aussi centrale pour le président français qu'impopulaire. « C’est un personnage assez complexe. Son tempérament est assez sanguin et il sait le montrer », rappelle Valérie Gas, cheffe du service politique de RFI. Comme en 2002, où en pleine campagne présidentielle, François Bayrou assène une gifle à un enfant qu’il accuse de lui faire les poches.





Si son nom figurait sur la liste des candidats les plus sérieux pour Matignon, l'ascension de François Bayrou à ce poste intervient après des décennies de vie politique à des postes de premier plan, mais également marquée par des échecs. Il occupait jusqu’ici le poste de Haut-commissaire au Plan et était maire de Pau. Le président du Mouvement démocrate (MoDem) est une figure singulière du paysage politique français, « on le dit centriste mais lui se dit central dans l’échiquier politique française », ajoute Valérie Gas. Réputé pour avoir une assez haute idée de sa personne, dans une classe politique déjà peu portée à la modestie, Bayrou suscite le respect, y compris chez ses adversaires. L’homme d’État croit fermement à la décentralisation et est un fervent défenseur de l’Europe.

Un enracinement rural



Profondément attaché à ses racines béarnaises, ce fils d’agriculteur se revendique d'une France des territoires, celle des campagnes. Avant ses débuts en politique, François Bayrou, agrégé de Lettres classiques, a exercé brièvement comme enseignant avant de se tourner vers la politique. Conseiller municipal, conseiller général, député puis eurodéputé, le Béarnais a gravi tous les échelons sur ces terres qui l’ont vu naître. Marié et père de six enfants, le septuagénaire qui a longtemps souffert de bégaiement, fait ses premières armes comme militant pour le président Valéry Giscard d'Estaing. Mais c’est en 1982 que ce vétéran de la politique française embrasse sa carrière en devenant d’abord conseiller général des Pyrénées-Atlantiques puis député Union pour la démocratie française (UDF), parti de centre-droit. François Bayrou s’impose alors comme une voix à part dans la famille centriste.



En 1993, il accède à la scène politique nationale en devenant ministre de l’Éducation nationale sous le gouvernement de cohabitation d’Édouard Balladur. Il occupe ce poste jusqu’à la dissolution de l’Assemblée nationale par Jacques Chirac, en 1997. Si son mandat rue de Grenelle est l’un des plus longs de la Ve République, ce dernier reste marqué par la tentative avortée, sous la pression de la rue, de réformer la loi Falloux sur le financement des établissements scolaires privés.





Trois échecs à la présidentielle



En août 2001, alors qu'il est le président de l'UDF, François Bayrou se positionne déjà comme un précurseur du dépassement du clivage droite-gauche en défendant contre vents et marées l'idée d'un centre politique indépendant, dans un pays traditionnellement clivé entre la droite et la gauche. À cette époque, le député européen s'apprête à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2002. Sa campagne à l’élection présidentielle connaît des débuts difficiles et il arrive finalement en quatrième position du premier tour. Son refus d'intégrer l'UMP en 2002 lui vaut de premières défections dans la famille centriste.



François Bayrou retente sa chance en 2007 et crée la surprise en obtenant un score historique de 18,6% et se place en troisième position. Il refuse alors de soutenir Nicolas Sarkozy au second tour. Quelques mois après, il fonde le MoDem, un parti qu'il veut central sur l'échiquier politique et qu’il revendique clairement comme un parti d'opposition au pouvoir du nouveau président Nicolas Sarkozy. « La rivalité et l'opposition entre les deux hommes a longtemps alimenté la chronique de la vie politique », relève Valérie Gas. Il demeurera président du MoDem jusqu’à aujourd’hui.



Après le premier tour de l’élection présidentielle de 2007 s’ensuit une dégringolade après plusieurs échecs aux élections législatives, municipales, européennes et régionales. François Bayrou sort de la traversée du désert en 2012 en se lançant dans sa troisième course à l’Élysée. Il fait notamment campagne sur le désendettement et la réindustrialisation de la France, mais se positionne à la cinquième place du premier tour.





Un pari risqué en 2017



En 2017, il s’efface de la course à la présidentielle et choisit de soutenir Emmanuel Macron, alors outsider de la politique nationale. Ce pari à nouveau risqué s’avère payant. La victoire d'Emmanuel Macron permet à François Bayrou de retrouver une place centrale. Le maire de Pau est nommé ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Après 34 jours, il quitte précipitamment le gouvernement en 2017, à cause d’une enquête préliminaire du parquet de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La Justice le soupçonne d’être l'organisateur d'un système frauduleux visant à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui en réalité travaillaient pour le parti centriste à Paris. François Bayrou est mis en examen en décembre 2019 avant d'être jugé en 2023. Si son parti a été lourdement condamné en février 2024, le tribunal prononce sa relaxe, mais le parquet fait appel.



S’il faisait partie de ceux qui conseillaient discrètement le chef de l’État, François Bayrou est désormais revenu sur le devant de la scène. Clin d'œil de l'Histoire, ce fervent admirateur d’Henri IV, devient chef du gouvernement le jour anniversaire de la naissance du roi béarnais le plus célèbre de l’Histoire. Un roi qu'il a cité pour sa première intervention à son nouveau poste, durant laquelle il a fait l'éloge de la « réconciliation ».