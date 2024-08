France: non-lieu pour l’ex-chargé de missions de l’Élysée Alexandre Benalla, soupçonné de dissimulation de preuves après la disparition d’un coffre-fort

Une juge d'instruction parisienne a rendu un non-lieu dans l'enquête portant sur une possible dissimulation de preuves qu'aurait constituée la disparition de coffres-forts de l'ex-chargé de mission à l'Élysée Alexandre Benalla, a indiqué vendredi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. L'un de ces mystérieux coffres-forts, qu'Alexandre Benalla utilisait notamment pour stocker ses armes, n'était plus dans son appartement lors de la perquisition menée en juillet 2018, au début du scandale qui lui a valu une condamnation définitive à un an de prison ferme pour les violences du 1er-Mai de cette année-là