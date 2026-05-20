France: une avocate, interviewée voilée, porte plainte après avoir été accusée "d'islamiser" le pays

Me Youssra Marzouq a affirmé vouloir, avec ses plaintes déposées lundi, alerter "sur la banalisation des discours de haine" en France et sur le dévoiement de la "laïcité comme arme de restriction des femmes musulmanes".



Le 4 novembre 2025, un reportage de la chaîne de télévision privée TF1 montrait Me Marzouq, avocate en droit des affaires, interviewée dans son cabinet, au sujet des fonds de commerce des boulangeries. Ses cheveux étaient couverts d'un foulard.



"L'islamisation de la France est en marche", avait alors publié sur X Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante anti radicalisation islamiste. "En tant qu'ancienne femme voilée, je suis mal à l'aise, devant ce symbole d'oppression des femmes qui se banalise", avait affirmé Mme Ayari.



"Je n'ai pas peur de ces femmes qui portent le voile, j'ai peur de l'idéologie qu'elles propagent en imposant leurs tenues islamiques un peu partout dans la société", avançait-elle encore.



"Aucun texte n'interdit à une avocate portant le voile, ou tout autre signe distinctif, de participer, hors audience, à une intervention médiatique en qualité de professionnelle du droit", a rappelé dans un communiqué la section parisienne du Syndicat des avocats de France (SAF), exprimant sa "pleine solidarité" à la plaignante.



Une avocate, Lara Fatimi, a republié le post de Mme Ayari, en reprochant à TF1 d'avoir interviewé une avocate portant un voile sur les "32.000 avocats" du Barreau de Paris, y voyant un "glissement idéologique" auquel elle appelle à "résister sans trembler".



"J'ai été sonnée" à la lecture de ces publications, a confié Me Marzouq lors d'une conférence de presse aux côtés de ses avocats.



"Je suis présentée comme étant une menace publique, alors que ce que je fais, pendant cinq secondes de reportage, c'est parler de fonds de cession de boulangeries, ce qui relève de mes compétences d'avocate."













AFP