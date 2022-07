François Mancabou mort après sa garde-à-vue – Le Parquet autorise une nouvelle autopsie  

C’est pendant sa garde-à-vue que François Mancabou a été envoyé à l’hôpital pour des soins. ET c’est là qu’il trouvera la mort quelques heures plus tard. Selon sa famille, Mancabou qui avait été arrêté car soupçonné de faire partie d’un groupe « terroriste » appelé « Force spéciale » qui prévoyait de saboter des installations de la Senelec aurait été torturé par les policiers, ce qui a entraîné les blessures qui l’ont conduit à l’hôpital et causé sa mort.

Une première autopsie a eu lieu mais en l’absence de ses parents. En effet, ces derniers ont été informés que l’autopsie serait effectuée à l’hôpital Principal mais, à leur arrivée on leur a dit que ce serait plutôt à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. A leur arrivée à Grand-Yoff, l’autopsie avait déjà été réalisée et selon les conclusions, il était mort d’une « fracture du rachis cervical ayant entraîné des complications neurologiques ».

Sa famille et ses avocats ayant contesté les conclusions de cette autopsie ont demandé une contre-expertise, ce que le Procureur vient d’autoriser en saisissant l’ordre des médecins qui a déjà désigné un praticien. On en saura plus dans les heures à venir.









