Fuite d’épreuves : 30 élèves dont 11 filles déférés au Parquet de Thiès

Pour rappel, des fuites ont été constatées par les professeurs du lycée Jules Sagna, et l’administration a saisi les autorités administratives et académiques. Il en a résulté une série d’arrestations de lycéens en classe de Seconde. L’origine et la responsabilité de la fuite restent encore indéterminées. Même si aucun détail de l’enquête n’a été divulgué, il est à noter qu’aucun membre du corps enseignant (professeurs ou personnel administratif) n’a encore été interpellé jusqu’au moment du déferrement des élèves.



Par ailleurs, leurs camarades, élèves et parents, se sont portés en face du tribunal de Thiès, situé à deux pas du commissariat du 1er Arrondissement.



























































Le Soleil