Fuite de Gaz GTA: les gouvernements mauritanien et sénégalais annoncent une bonne nouvelle

mars 17, 2025 Temps de lecture :1 minutes de lecture

Fuite de gaz au GTA : BP s’explique

Les ministères de tutelles sénégalais (Énergie, Pétrole et Mines) et mauritanien (Environnement et Transition écologique), ont sorti un communiqué conjoint pour annoncer le succès des travaux de réparation du puis endommagé au niveau de la plateforme du champ gazier que les deux pays ont en partage.



« Ce mercredi 12 mars 2025, l’opérateur du projet gazier GTA, BP, a notifié la réussite de l’installation de l’équipement réparant le puits A02 sur lequel une fuite avait été notifiée le 19 février 2025.», lit-on sur le document.



Les autorités mauritaniennes et sénégalaises assurent qu’«À ce jour, les tests et les observations réalisés indiquent l’absence de fuite. Les images satellitaires, prises après l’intervention, n’ont pas révélé de présence de bulles ou de condensats à la surface de l’eau.»



Ajoutant que « les opérations de suivi et de sécurisation se poursuivent avec le dispositif sous-marin » et que « les observations aériennes et la présence sur le site de la marine des deux États sont maintenues», les deux ministères ajoutent que «des investigations sur l’incident ainsi que sur ses différents impacts, notamment sur l’environnement, continuent à être menées ».























































