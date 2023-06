G20 : Le Conseil de l'Europe donne son accord sur une demande de Macky

En mars 2022, lors du forum mondial de l’Eau, Macky Sall avait lancé le plaidoyer. «Il me semble nécessaire que le G20 s’élargisse et élargisse sa composition, l’Union africaine pourrait ainsi en devenir membre», avait-il déclaré. Il était alors, président en exercice de l’Union africaine (UA). Dans les conclusions de sa réunion de ce 30 juin, le Conseil de l’Europe a donné son feu vert.



«Conformément aux engagements en matière de multilatéralisme pris lors du sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février 2022, le Conseil européen est favorable à une présence renforcée de l'Union africaine dans les enceintes internationales, notamment au sein du G20», lit-on dans le document qui condense les conclusions de la réunion du conseil, publié ce 30 juin.



Du côté des autorités sénégalaises, la réaction n’a pas tardé. «Excellente nouvelle du Conseil européen, dont les 27 membres viennent de confirmer leur accord pour faire de l'UA un membre permanent du G20. Une grande victoire diplomatique pour le président Macky Sall», a posté Me Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, via ses plateformes numériques.





































igfm