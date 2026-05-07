GTA affiche des performances supérieures aux prévisions au premier trimestre 2026

Selon un communiqué publié mardi par Kosmos Energy, le projet gazier Grande Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, enregistre des performances supérieures aux prévisions au premier trimestre 2026. La production de gaz naturel liquéfié (GNL) est estimée à environ 2,85 millions de tonnes par an, dépassant la capacité nominale initialement fixée à 2,7 millions de tonnes annuelles. Cette performance exceptionnelle établit un record pour la phase 1 du projet transfrontalier situé au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Kosmos Energy a annoncé une production trimestrielle nette de 17 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), surpassant la capacité nominale de l’unité flottante de liquéfaction (FLNG) grâce à des conditions climatiques particulièrement favorables.



Sur les trois premiers mois de l’année, 9,5 cargaisons brutes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été chargées, conformément aux prévisions établies par les partenaires du projet. Kosmos maintient son objectif annuel de 32 à 36 cargaisons de GNL, assorti de l’expédition d’environ trois cargaisons de condensats en 2026. Cette performance s’accompagne d’une rationalisation drastique des coûts d’exploitation. L’entreprise souligne que les coûts nets par baril équivalent pétrole sont « en voie de diminuer de plus de 50 % d’une année sur l’autre », une dynamique alimentée notamment par le refinancement de l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), finalisé en janvier 2026.



Désormais décrite par Kosmos comme « pleinement opérationnelle et performante », la phase 1 du projet GTA laisse place à de nouvelles ambitions de croissance. L’attention se tourne vers la phase 1+, présentée comme une extension à faible coût des infrastructures existantes, destinée à alimenter prioritairement les marchés domestiques du Sénégal et de la Mauritanie. Selon Kosmos Energy, un accord de principe pour les ventes de gaz domestique est attendu courant 2026, ce qui répond à une demande récurrente formulée par les autorités sénégalaises, et notamment par le Premier ministre Ousmane SONKO.



À terme, entre 20 et 25 % de la production du projet devraient être orientés vers le Sénégal et la Mauritanie afin d’alimenter les besoins énergétiques locaux. Kosmos a enregistré une production nette totale d’environ 75 000 barils équivalent pétrole par jour au premier trimestre 2026, en hausse de 24 % par rapport à la même période en 2025.









































Walf