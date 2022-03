GUERRE EN UKRAINE: LA BATAILLE D'IRPIN, À 20 KILOMÈTRES DE KIEV, FAIT RAGE

Irpin, dans les faubourgs de Kiev, est en train de devenir l'un des symboles de la guerre en Ukraine, et de la violence de l'invasion russe. Férocement défendue par l'armée ukrainienne, la localité subit des bombardements incessants depuis plusieurs jours de l'envahisseur russe.



Le pont qui relie Irpin à Kiev a été détruit, ce qui complique grandement l'évacuation des populations civiles, qui n'ont d'autres choix que de fuir vers la capitale Kiev, à 20 km de là. Si des passerelles temporaires ont été mises en place par l’armée ukrainienne, ceux qui veulent quitter cette ville de 60.000 habitants progressent dans la peur des tirs de mortiers russes. Une photo, publiée samedi, montre des dizaines de personnes trouver refuge sous le pont en question, durant des bombardements.



Une journaliste de CNN, Clarissa Ward, a filmé samedi les habitants qui fuient la ville. On y voit l’éprouvante traversée des Ukrainiens, au milieu des tirs et des missiles. Des personnes parfois âgées comme le montrent ces images et des enfants tentent de partir, en laissant toutes leurs affaires derrière eux.



La ville d'Irpin sous les bombes

Ces bombardements, les équipes de BFMTV sur y ont assisté ce dimanche, au 11ème jour de ce conflit en Ukraine, en s'approchant d'Irpin. Nos journalistes, en voiture dans une "zone grise" où des échanges de tirs risquent de se produire à tout moment, ont croisé des dizaines d’habitants fuyant à pied. A plusieurs reprises, ils ont entendu des explosions, certaines sur la route où ils ont fini par faire demi-tour.



De nouveaux tirs russes ont touché des civils à Irpin, ce dimanche, selon les autorités ukrainiennes. Il y a eu au moins trois morts, comme l'a confirmé le New York Times, en publiant des photos des victimes en questions.





D’après l'administration ukrainienne, les combats continuent aussi à Tcherniguiv, ville à 150 km au nord et pilonnée depuis plusieurs jours par l'aviation russe, devenue un paysage de dévastation.



Dernier point de passage avant Kiev?

L'étau semble se resserrer de façon inexorable autour de la capitale, alors que les forces russes tentent de l'encercler depuis plusieurs points, sans succès jusqu'à maintenant.



Les barrages mis en place dans les rues sont de plus en plus importants. De grandes croix métalliques trônent sur l'une des plus grandes avenues de la ville ukrainienne, près de Maïdan, la place centrale de Kiev. Elles doivent permettre d'empêcher les chars russes de progresser.