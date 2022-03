GUERRE EN UKRAINE: VISA ET MASTERCARD SUSPENDENT LEURS OPÉRATIONS EN RUSSIE

Les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé ce samedi qu'ils suspendaient leurs opérations en Russie après l'invasion de l'Ukraine.



Mastercard a "décidé de suspendre (son) réseau de services en Russie", et Visa va "cesser toutes les transactions Visa au cours des prochains jours", ont fait savoir les deux sociétés dans des communiqués.



Dans les prochains jours, il deviendra progressivement impossible d'effectuer des transactions bancaires avec des cartes Visa ou encore Mastercard émises en Russie, et il sera également impossible d'effectuer des opérations sur le territoire russe avec des cartes émises à l'étranger. Les deux entreprises avaient fait savoir il y a quelques jours leur intention d'exclure les institutions financière russes de leur réseau financier.



Cette guerre et les sanctions imposées à la Russie "auront aussi un impact substantiel sur l'économie mondiale et les marchés financiers, avec des effets collatéraux pour d'autres pays", a averti le Fonds monétaire international, disant craindre des conséquences "dévastatrices".