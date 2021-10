GUINÉE : Le Colonel Mamady Doumbouta a prêté serment et officiellement investi président de la transition.

Après avoir pris le pouvoir par les armes le 5 septembre, le Colonel Mamady Doumbouya a été investi chef de l’État, président de la Transition, conformément aux dispositions de la charte de transition.



La cérémonie s’est déroulée ce 1er octobre au palais Mohamed V où l’officier guinéen, commandant du groupement des forces spéciales, s’est vu confier les rênes du pays dans le cadre d’une transition dont la durée sera déterminée au sortir des concertations nationales annoncées par le chef de la junte.



Cette tâche, le Colonel Mamady Doumbouya entend la mener dans le respect des engagements pris déjà au lendemain du coup d’Etat qui a abrégé le 3e mandat d’Alpha Condé.



Dans un bref discours, le nouvel homme fort de Conakry rappelle que les différents organes de la transition s'attèlent à mettre en œuvre leurs prérogatives respectives. Il s’agira entre autres de la rédaction d’une nouvelle constitution, la refondation de l’État, la lutte contre la Corruption, la réforme du système électoral, l’organisation d’une élection libre, crédible et transparente.



Des élections auxquelles ni lui, ni les membres du CNRD et des autres organes de la transition ne seront candidats. Le chef de l’État guinéen a insisté sur le rôle essentiel que devra jouer la justice en tant qu’élément d’équilibre et de paix sociale pour le pays.



Le Colonel Mamady Doumbouya a assuré de l’amitié de la Guinée aux pays voisins. Dans le même sillage, il a promis de respecter les engagements de la Guinée en direction des partenaires internationaux.