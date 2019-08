GUINÉE- Pour un troisième mandat, Condé cherche des soutiens tous azimuts

Alpha Condé se rendra à la mi-septembre à New York pour l'assemblée générale de l'ONU et effectuera également un crochet par Washington, où il espère rencontrer des responsables de l'administration Trump. C'est l'information glanée par la rédaction de dakarposte dans la dernière livraison de la Lettre du Continent.

L'américain Alcoa est l'un des principaux opérateurs de mine de bauxite dans le pays ( LC n°799) et le Department of Commerce finance, via l'USTDA, des études sur les réserves de gaz de l'offshore guinéen.

En prévision de son voyage aux EtatsUnis, Condé a signé, via son ambassade à Washington, un contrat avec le cabinet de lobbying Scribe Strategies & Advisors, fondé par Joseph Szlavik, et qui emploie également Alexander J. Beckles, ancien

attaché parlementaire du représentant démocrate de New York Edolphus

Towns. Comme toutes les ambassades guinéennes, la représentation de Conakry aux Etats-Unis défend le projet de réforme constitutionnelle qui permettrait à Condé de solliciter un troisième mandat. En juin, elle a reçu des éléments de langage en ce sens ( LC n°803)

Avant de se rendre à New York, Alpha Condé avait profité de l'Aïd el-Kebir, le

11 août, pour se rendre à Daura, la ville natale de son homologue nigérian Muhammadu Buhari, où il a été intronisé "Grand Emir" par les notables locaux. Quatre jours plus tard, il a déjeuné à Saint-Raphaël avec le président français Emmanuel Macron et son devancier Nicolas Sarkozy en marge du 75e

anniversaire du débarquement des alliés en Provence.

Condé prépare également une visite chez son homologue ghanéen Nana

Akufo-Addo. En revanche, aucun déplacement n'est prévu en Côte d'Ivoire, où

Alassane Ouattara s'agace beaucoup de l'activisme de Condé.