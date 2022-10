Gamou Médina Baye : Près de 7000 policiers mobilisés

700 policiers seront déployés dans la ville sainte de Médina Baye Niass dans le cadre de la sécurisation du Gamou, manifestation commémorant la naissance du Prophète Muhammad (PSL).











Face à la presse, le commissaire central de Kaolack, Alioune Ba, a informé que depuis le 27 septembre dernier, la police a mis en place un poste avancé au niveau de l'esplanade de la grande mosquée, ainsi qu'un dispositif de 30 éléments du GMI et 15 éléments du corps urbain.











Pour ce qui concerne le Gamou proprement dit, un renfort de 500 éléments du groupement mobile d'intervention et 150 éléments du corps urbain de Ndonrong plus les ASP sont mobilisés. Une salle de vidéo surveillance est prévue pour pouvoir surveiller toute la commune de Kaolack.

















































seneweb