Gaza: le Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'enrayer les négociations sur une trêve

À ce stade, les négociations sont dans l’impasse, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Elles achoppent principalement sur la question du retrait israélien de la bande de Gaza.



Une source palestinienne proche des pourparlers entamés dimanche à Doha par le biais de médiateurs étrangers a d'abord blâmé « l'insistance d'Israël » pour un plan de retrait de ses troupes de Gaza, que le Hamas « rejette fermement », a-t-elle indiqué à l'AFP.



Israël entend rester sur l’axe transversal de Morag, au sud de la bande de Gaza. Les Israéliens veulent également que l’armée reste déployée sur le pourtour de l’enclave palestinienne sur une profondeur allant jusqu'à deux kilomètres.



Les négociations à Doha rencontrent « des obstacles et des difficultés complexes », a dit à l'AFP la source palestinienne, affirmant qu'Israël s'en tient à une carte qui prévoit « le maintien de (ses) forces sur plus de 40% de la superficie de Gaza ».





Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé que le Hamas sabote les négociations pour faire pression sur l’opinion publique israélienne. Selon un haut responsable de ce bureau, Israël a accepté la proposition qatarienne, mais elle a été rejetée par l’organisation palestinienne.



La négociation se poursuit cependant, indique-t-on encore en Israël. De nouvelles cartes du redéploiement militaire israélien devraient être présentées aux médiateurs dimanche 13 juillet. Et en attendant, l’aviation intensifie ses frappes, notamment dans le nord de Gaza. Quelque 250 cibles ont été visées en 48 heures selon l'armée israélienne. Selon la Défense civile palestinienne, 38 Palestiniens sont morts au total sur la journée de samedi.

























Rfi