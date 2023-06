Gendarmerie : Le Général de brigade Martin Faye nommé Haut commandant en second

Le Général de brigade Martin Faye a une nouvelle promotion. Celui était précédemment commandant de la Gendarmerie territoriale est le nouveau Haut commandant en second de la Gendarmerie nationale et sous-directeur de la Justice militaire selon les informations exclusives de Seneweb.



Le Général Faye est désormais le numéro 2 de la gendarmerie nationale. Cette décision a été prise par le président Macky Sall. Un décret sera rendu public prochainement.



Le général Thiaca Thiaw, ancien haut commandant en second prendra le Centre interministériel de coordination des opérations de lutte anti-terroriste (CICO).