Gendarmerie nationale: De juillet à août 2021, près de 700.000.000 en fausses monnaies saisis

Au cours de la même période, la Section de Recherches de Dakar s’est également distinguée en mettant fin aux agissements de faussaires, parmi lesquels un groupe d’individus détenant une importante quantité de faux billets conditionnés dans des paquets cinquante (50), cent (100), deux cents (200) et cinq cents (500) Euros.



Au total, les unités de gendarmerie ont saisi près de six cent quatre-vingt-quinze millions (695.000.000) de francs Cfa en fausses monnaies et arrêté douze (12) individus. Des outils d’investigation performants et la surveillance des circuits d’écoulement ont ainsi permis à la gendarmerie de neutraliser ces réseaux criminels de la contrefaçon, qui ont recours de plus en plus aux technologies numériques.



La Gendarmerie nationale invite les populations à plus de vigilance et à une véritable collaboration pour une lutte efficace en signalant toute découverte ou information relative à ce domaine ou d’autres, en appelant au 800 00 20 20 ou au centre de renseignement et des opérations (CROGEND) 33 889 31 60.