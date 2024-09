Général Jean Baptiste Tine: « Il y a eu 16 meurtres ces 02 derniers mois (…) Nous luttons farouchement contre l’insécurité »

Il a assuré que la police et la gendarmerie, les autorités en général, ne sont pas inactives face à ce phénomène. « Nous luttons farouchement contre l’insécurité. Ce que nous allons faire et j’ai donné des instructions, ça a déjà commencé, c’est de redoubler d’efforts pour renforcer les actions de présence des forces de l’ordre police et gendarmerie sur le terrain. Nous voulons rassurer la population. Que personne n’ait crainte de sortir, que personne n’ait peur, ni crainte de vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour les protéger ». Nous demandons aussi leur concours, nous demandons leur mobilisation pour informer les forces de l’ordre à temps afin que, si elles disposent d’informations à temps, elle puisse prévenir la commission d’infraction. Si le cas échéant, il y a quand même une infraction commise qu’elles aient le temps d’intervenir suffisamment tôt pour arrêter les malfaiteurs », a expliqué le ministre qui a, par ailleurs félicité ses hommes qui ont réussi à arrêté tous les meurtriers.



« C’est le lieu de féliciter d’ailleurs les forces de police en général parce que tous les meurtres qui ont été commis, les forces de l’ordre ont réussi à identifié, interpelé, arrêté et déféré leurs auteurs dans des délais très courts. Donc il y a pas du tout d’impunité, nous allons encore redoubler d’efforts pour ramener la sérénité sur l’ensemble du territoire national », a-t-il promis.







































































senego