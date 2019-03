Génocide au Mali / Maodo Malick Mbaye explique les véritables soubassements du conflit

En sa qualité de sociologue et représentant du CIRID section Afrique de l'ouest et du centre, revient ici sur les véritable raisons qui ont engendrées le massacre de 160 personnes au Mali. d'après lui au delà de l'aspect ethnique, il ya la question entre agriculteurs et paysan à laquelle s'est greffée la problématique du terrorisme. Autant de facteurs qu'il faudrait départir avec prudence pour entrevoir les causes profondes qui ont mené a ce massacre des peulhs au Mali...

