Gorée sans eau depuis 48 H

L'île de Gorée a soif, selon nos confrères du journal l'Observateur. Ils rapportent que la commune n'a pas d'eau depuis 48H, et le problème à l'origine de cette situation est assez sérieux, puisque c'est le canal sous marin qui alimente l'île qui est endommagé en mer.





Ainsi pour faire face à cette situation, Sen'Eau, Sones, en relation avec les autorités administratives de Dakar et le maire de Gorée, ont retenu, avec l'autorisation de l'Inspection d'Académie, "d'utiliser la réserve d'environ 400 000 litres d'eau de la maison d'éducation Mariama Bâ, pour assurer provisoirement l'alimentation en eau potable des populations de Gorée".





Dans le cadre de la recherche de solutions urgentes, Sen'Eau a engagé un prestataire spécialisé en diagnostic et réparation sous-marins, qui devra commencer les investigations dès ce matin.























































igfm