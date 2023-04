Gouvernement du Sénégal : Yankhoba Diattara décide de quitter son poste de ministre des sports

Le ministre des sports et ancien vice-président du parti Rewmi vient de prendre une décision de taille. En effet, Yankhoba Diattara a décidé de renoncer à son poste de ministre des sports après la décision de son leader qui l’a sanctionné en le destituant de la vice-présidence du parti Rewmi.



Pour rester en cohérence à cette décision, Yankhoba Diattara a proposé à son leader Idrissa Seck lors de leur tête-à-tête ce matin à Point E, de proposer au président Macky Sall quelqu’un d’autre au ministère des sports.



Yankhoba Diattara réitère son engagement et sa fidélité au leader du parti Rewmi car, il estime « qu’il est un fils à Idrissa Seck et que jamais il ne ferait quelque chose pour le nuire… »

































































dakaractu